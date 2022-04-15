iPhone 14 буде представлений у чотирьох моделях — Finance.ua

iPhone 14 буде представлений у чотирьох моделях

Попердні чутки про iPhone 14 припускали, що в лінійці смартфонів Apple у 2022 році буде чотири нові моделі, але цього разу без міні-версії. За даними експертів, нові iPhone 14 (кодові назви D27 та D28) будуть доступні у версіях з діагоналлю 6,1 та 6,7 дюйми, а поточний форм-фактор iPhone mini з діагоналлю 5,4 дюйми буде знятий з виробництва.

Ці телефони середнього класу матимуть ту ж роздільну здатність екрана, що й нинішні iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Однак дисплей на флагманських iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max (під кодовими назвами D73 та D74) може бути трохи вищим, щоб відповідати новому дизайну «виїмка + пігулка», який замінить виїмку.

Що стосується ситуації з чіпами, буде дві нові моделі iPhone 14 на базі чіпа A15, а дві інші матимуть абсолютно новий чіп. Варто відзначити, що в даний час Apple має дві різні версії чіпа A15, одна з яких має додаткове ядро графічного процесора і 6 ГБ оперативної пам’яті (використовується в моделях 13 Pro).

Apple може використовувати високопродуктивну версію свого чіпа A15 Bionic у моделях iPhone 14 початкового рівня, що всі iPhone цього року матимуть 6 ГБ оперативної пам’яті. Компанія може навіть перейменувати чіп на «A15X», як це було в минулому з чіпом A12Z iPad Pro 2020, який по суті є чіпом A12X з додатковим ядром графічного процесора.

Супутникові функції

За кілька тижнів до анонсу iPhone 13 у деяких повідомленнях говорилося, що Apple працює над функціями супутникового зв’язку для майбутніх моделей iPhone. Хоча ці функції ніколи не додавалися до лінійки iPhone 13, джерела повідомили, що Apple все ще працює над супутниковим зв’язком для iPhone.

Незрозуміло, чи технологія буде готова для iPhone цього року, але компанія тестує прототипи, здатні відправляти текстові повідомлення через супутник. Ця система відома всередині компанії під кодовою назвою Stewie. Очікується, що iPhone 14 та 14 Pro будуть представлені цієї осені.

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