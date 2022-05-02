Інвестиційний контрнаступ: скажи “ТАК!” впевненому завтра — Finance.ua

Інвестиційний контрнаступ: скажи “ТАК!” впевненому завтра

Вчора 15:04 — Особисті фінанси

Війна відняла в українців всі плани на завтра та впевненість у спокійному та мирному існуванні, здоровий сон і звичний спосіб життя. У тих, кому не пощастило, війна вкрала завтра. Але для тих, хто вцілив, війна не тільки час втрат і скорботи, як не дивно, але це час можливостей. Час отримати другий шанс аби почати все з нуля і змоделювати свою реальність під власні бажання.

«Будьте жадібними, коли інші бояться» — секрет відомого інвестора Уоррена Баффетта.

І саме сьогодні час подумати про завтра. «Новая жизнь, а она не за горами, после победы, будет ярче, искренней», — написав класик сучасної провокації Гарик Корогодський.

Тож аби не впустити своє яскраве завтра, треба діяти саме зараз і тут. Адже один з головних секретів як стати багатим, — це набратися хоробрості та використати можливість інвестувати у найважчі хвилини кризи.

Маєте бажання і хоробрість? А ми маємо інформацію та інструменти для ефективного інвестування під час війни, які надамо на другий день масштабної онлайн конференції «Мої фінанси під час війни: Інвестиційний контрнаступ», яка відбудеться 13 травня.

В рамках конференції ви отримаєте відповіді на наступні питання:

Які є опції у інвестора під час війни: «все пропало» чи нове вікно можливостей?;

Інвестиції у нерухомість за кордоном та в Україні: доступність, ціни, юридичні аспекти у розрізі країн;

Податки від інвестиційної діяльності: як порахувати, задекларувати, сплатити, з поправкою на військовий стан;

Чи всі брокери однаково корисні? Види фінансових посередників, як обрати;

Депозити, військові облігації та євробонди;

Закордонні фондові ринки — крізь фінансовий шторм: як ребалансувати портфель, коли ринки червоніють;

Інвестиції у криптоактиви: прибутковість, гаманці, комісії;

Як захистити портфель приватному інвестору: ф’ючерси, опціони та інші інструменти фінансового страхування;

Які інвестиції та бізнеси будуть актуальними після війни?

Аби дати відповіді на всі запитання ми запросили спікерів, які є лідерами та авторитетними експертами у своїй галузі.

Детальніше про конференцію та реєстрація за посиланням

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