Інвестиції в ОВДП населення вперше перевищили вклади нерезидентів — Гетманцев — Finance.ua
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Інвестиції в ОВДП населення вперше перевищили вклади нерезидентів — Гетманцев

Фондовий ринок
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Інвестиції в ОВДП населення вперше перевищили вклади нерезидентів — Гетманцев
Інвестиції в ОВДП населення вперше перевищили вклади нерезидентів — Гетманцев
Станом на 31 серпня 2023 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 47 069 млн. грн., вперше перевищивши аналогічний портфель нерезидентів (46 903 млн. грн.).
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Останніми роками портфель населення розділений приблизно навпіл між гривнею і валютою (наразі 48%-52% на користь валюти), тоді як нерезиденти інвестували переважно у гривневі облігації», — пише Гетманцев.

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Зазначається, що інвестиції населення в ОВДП продемонстрували найбільш динамічне зростання у 2023 році, збільшившись від початку року на 59%, обігнавши за темпами зростання юридичних осіб і банки (по +15%). Тоді як портфель нерезидентів скоротився на 18%.
На початок вересня 2023 року структура ОВДП в обігу була наступною:
  • НБУ — 47,3% (690,7 млрд.грн.);
  • Банки — 37,8% (553 млрд.грн.);
  • Юридичні особи — 8,3% (121,5 млрд.грн.);
  • Фізичні особи — 3,2% (47,1 млрд.грн.);
  • Нерезиденти — 3,2% (46,9 млрд.грн.);
  • Територіальні громади — 0,2% (2,3 млрд.грн.).

Довідка Finance.ua:

  • вкладення в державні цінні папери не стали альтернативою депозиту для пересічного клієнта, але банки все одно готують цей функціонал для своїх застосунків;
  • станом на липень 2023 через портал та застосунок «Дія» українці придбали військові облігації на 1,5 мільярда гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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