Інвестори з рекордною швидкістю виходять з китайських облігацій після вторгнення рф в Україну — Finance.ua
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Інвестори з рекордною швидкістю виходять з китайських облігацій після вторгнення рф в Україну

Вчора 15:46Фондовий ринок
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Інвестори з рекордною швидкістю виходять з китайських облігацій після вторгнення рф в УкраїнуІнвестори з рекордною швидкістю виходять з китайських облігацій після вторгнення рф в Україну
Відтік капіталу з Китаю сягнув «безпрецедентного масштабу» після того, як росія вторглася в Україну. Це створює дуже незвичайну ситуацію на ринках, що розвиваються.
Про це йдеться у звіті Інституту міжнародних фінансів, пише Bloomberg.
Високочастотні дані вказують на значний відтік портфельних інвестицій з Китайських акцій та облігацій. При цьому притік капіталу на інші ринки, що розвиваються, втримався на попередньому рівні, свідчать дані ІМФ.
«Відтік капіталу з Китаю такого масштабу та інтенсивності, як зараз — безпрецедентний. Особливо враховуючи те, що ми не бачимо схожого відтоку з решти ринків, що розвиваються. Час відтоку — який набирав обертів з початку російського вторгнення в Україну — може означати, що іноземні інвестори почали дивитися на Китай в новому світлі, однак робити якісь кінцеві висновки ще зарано», — пише головний економіст ІМФ Робін Брукс.
Офіційні дані показують, що в лютому іноземні інвестори позбулися китайських державних облігацій на понад $30 млрд, поставивши історичний рекорд.
Заморозка валютних резервів російського центробанку викликала хвилю передбачень, що рф продаватиме свої китайські активи, щоб залучити кошти.

Чи відвертаються інвестори від Китаю

Падхраїк Гарві, керівник відділу глобальної боргової стратегії та стратегії ставок у ING Financial Markets, вважає, що ще зарано судити, наскільки довгостроковою є ця тенденція. За його словами, що відтік коштів може свідчити, що деякі інвестори вирішили не реінвестувати надходження в облігації, доки «ситуація з російською кризою не проясниться».
«Цілком може статися, що чистий приплив відновиться у наступні тижні або місяці», — коментує він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Мінфін.com.ua
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