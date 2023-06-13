Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC — Finance.ua

Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC
На тлі судових позовів щодо криптобірж Binance і Coinbase з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) стався значний відтік депозитів з обох платформ, загальним обсягом майже $4 млрд. На це вказують дані аналітичних компаній Nansen і Glassnode.
Про це пише Сryptomisto.
Згідно зі звітом аналітиків, з 5 по 8 червня користувачі вивели $3,1 млрд у мережі Ethereum і $864 млн у біткоїні.
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Згідно з інформації видання CoinDesk, також відомо, що чистий відтік коштів з Binance становив $2 млрд у мережі Ethereum і $838 млн у BTC, що є найвищим значенням з грудня 2022 року.
Однак, незважаючи на його масштаби, цей відтік становить близько 5% від загального обсягу активів на платформі. Що стосується Coinbase, то відтік коштів з цієї біржі склав близько $1 млрд у токенах мережі Ethereum і $25 млн у BTC.
Довідка Finance.ua:
- Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптобіржу Binance та її CEO Чанпен Чжао;
- регулятор США висунув 13 звинувачень, включаючи незареєстровані пропозиції та продажі токенів BNB (BNB) та BUSD, продукти Simple Earn та BNB Vault та стейкінг.
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