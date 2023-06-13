Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC

Фондовий ринок
119
Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC
Інвестори виводять кошти з Binance і Coinbase на тлі позовів SEC
На тлі судових позовів щодо криптобірж Binance і Coinbase з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) стався значний відтік депозитів з обох платформ, загальним обсягом майже $4 млрд. На це вказують дані аналітичних компаній Nansen і Glassnode.
Про це пише Сryptomisto.
Згідно зі звітом аналітиків, з 5 по 8 червня користувачі вивели $3,1 млрд у мережі Ethereum і $864 млн у біткоїні.
Читайте також
Згідно з інформації видання CoinDesk, також відомо, що чистий відтік коштів з Binance становив $2 млрд у мережі Ethereum і $838 млн у BTC, що є найвищим значенням з грудня 2022 року.
Однак, незважаючи на його масштаби, цей відтік становить близько 5% від загального обсягу активів на платформі. Що стосується Coinbase, то відтік коштів з цієї біржі склав близько $1 млрд у токенах мережі Ethereum і $25 млн у BTC.

Довідка Finance.ua:

  • Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптобіржу Binance та її CEO Чанпен Чжао;
  • регулятор США висунув 13 звинувачень, включаючи незареєстровані пропозиції та продажі токенів BNB (BNB) та BUSD, продукти Simple Earn та BNB Vault та стейкінг.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.