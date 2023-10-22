Інвестори не будуть захищені правилами ринку криптоактивів ЄС щонайменше до кінця 2024 року — Reuters — Finance.ua
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Інвестори не будуть захищені правилами ринку криптоактивів ЄС щонайменше до кінця 2024 року — Reuters

Криптовалюта
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Інвестори не будуть захищені правилами ринку криптоактивів ЄС щонайменше до кінця 2024 року — Reuters
Інвестори не будуть захищені правилами ринку криптоактивів ЄС щонайменше до кінця 2024 року — Reuters
Наразі криптоактиви не регулюються правилами ЄС щодо цінних паперів, і Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) заявило, що інвестори не зможуть скористатися жодними регуляторними та наглядовими гарантіями на рівні ЄС або механізмами оскарження за новими правилами, відомими як MiCA, до грудня 2024 року.
Про це пише Reuters.
«Навіть із впровадженням MiCA роздрібні інвестори повинні знати, що не буде такого поняття, як „безпечний“ криптоактив», — йдеться в заяві наглядового органу ЄС.
Повноцінний захист може бути недоступний у країнах ЄС, які надають 18-місячний перехідний період для криптофірм, що працюють без ліцензії ЄС, а це означає, що клієнти можуть бути захищені лише в липні 2026 року.
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Значна кількість криптофірм, імовірно, продовжуватиме пропонувати свої послуги на перехідних умовах до середини 2026 року, заявили в ESMA.
Криптофірмам із країн, що не є членами ЄС, буде дозволено надавати послуги клієнтам у блоці, які спеціально їх запросили, і навіть тоді лише на «строго обмеженій» основі.
«Хоча цей виняток буде предметом подальших вказівок ESMA, його слід розуміти як дуже вузьке і розглядати як виняток. Його не можна припускати або використовувати для обходу MiCA», — заявили в ESMA.
Наглядовий орган заявив, що співпрацює з національними регуляторами з метою якнайшвидшого зближення у застосуванні правил MiCA, щоб фірми зрозуміли, що ЄС не є місцем для «пошуку на форумах або незаконних практик».

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