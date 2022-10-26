Інвестори дадуть $117 млн. У Київській області збудують два сміттєпереробні заводи — Finance.ua
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Інвестори дадуть $117 млн. У Київській області збудують два сміттєпереробні заводи

Фондовий ринок
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Будівництво нових сміттєпереробних заводів на Київщині під Борисполем та Фастовом орієнтовно коштуватиме $117 млн.
Проект реалізовуватимуть із залученням кредитних коштів від європейських банків (70%) та приватних інвестицій (30%), повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
«Це перший великий інвестиційний проект, який реалізують в рамках реформи управління відходами в Україні. Він передбачає будівництво двох нових сміттєпереробних заводів для кластерного вирішення проблем з відходами одразу трьох громад — Бориспільської, Броварської та Фастівської. Обидва комплекси зможуть сукупно переробляти 470 тис. тонн відходів на рік», — сказано у повідомленні.
Розташовуватимуться потужності на території Бориспільської та Фастівської громад, поза межами населених пунктів — на земельних ділянках, власниками яких є відповідні міські ради.
Переважна частина обладнання на заводах буде українського виробництва, решта — європейського. Унікальність заводів — у використанні одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових відходів) з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів — металобрухту, скла та пластику.
Наразі на території Бориспільської громади вже визначено земельну ділянку у 25 га, де будуть розміщуватися потужності. Фастівська громада займається оформленням документів для вирішення земельних питань.
До кінця листопада заплановано завершити перемовини із кількома європейськими інвесторами.
Далі буде здійснено вибір проектувальників і підрядників — за тендерними процедурами європейських банків, що інвестуватимуть проект.
Загалом строк будівництва складе близько 18 місяців.
20 червня 2022 року Верховна Рада схвалила рамковий закон про управління відходами № 2320-IX, який імплементує європейські директиви та створює прозорі умови та гарантії для роботи інвесторів у секторі.
За матеріалами:
НВ
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