Інтерпол запустив власний метавсесвіт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інтерпол запустив власний метавсесвіт

Технології&Авто
187
Інтерпол запустив власний метавсесвіт
Інтерпол запустив власний метавсесвіт
Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) на 90-ій сесії Генеральної асамблеї в Нью-Делі представила метавсесвіт, спеціально створений для охорони правопорядку по всьому світу.
«Повністю готова до роботи INTERPOL Metaverse дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати віртуальну подорож головним офісом генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні, взаємодіяти з чиновниками через їхні аватари і навіть брати імерсивні навчальні курси з судової експертизи та інших аспектів охорони порядку», — йдеться в заяві.
Організація також створила Експертну групу з метавсесвіту.
В Інтерполі вважають, що зростання кількості користувачів віртуальних світів супроводжуватиметься збільшенням злочинів у них. Серед можливих загроз в організації назвали крадіжки даних, відмивання грошей, фінансове шахрайство, контрафакцію, здирство, фішинг, сексуальні домагання та переслідування.
Інтерпол запустив власний метавсесвіт
«Для охорони правопорядку деякі з цих загроз, ймовірно, принесуть значні проблеми, оскільки не всі дії, які криміналізовані в матеріальному світі, вважаються злочинами у віртуальному просторі», — наголосили експерти організації.
З іншого боку, метавсесвіт приносить правоохоронцям безліч вигод з точки зору можливості віддаленої роботи, мережевої взаємодії, збору та збереження доказів та навчання, вважають в Інтерполі.
«Для багатьох метавсесвіти виглядають абстрактним майбутнім, але зростання в них проблем — це те, на що мотивований Інтерпол: підтримувати наші країни-учасники боротися зі злочинами та в створенні світу, віртуального чи ні, безпечнішого для тих, хто його населяє», — заявив генеральний секретар організації Юрген Шток.
Під час сесії Генеральної асамблеї її учасники змогли протестувати віртуальну подорож своїх аватарів офісом Інтерполу в Ліоні.
За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.