Інтерпол запустив власний метавсесвіт — Finance.ua

Інтерпол запустив власний метавсесвіт Вчора 22:14 — Технології&Авто

Інтерпол запустив власний метавсесвіт

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) на 90-ій сесії Генеральної асамблеї в Нью-Делі представила метавсесвіт, спеціально створений для охорони правопорядку по всьому світу.

«Повністю готова до роботи INTERPOL Metaverse дозволяє зареєстрованим користувачам здійснювати віртуальну подорож головним офісом генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні, взаємодіяти з чиновниками через їхні аватари і навіть брати імерсивні навчальні курси з судової експертизи та інших аспектів охорони порядку», — йдеться в заяві.

Організація також створила Експертну групу з метавсесвіту.

В Інтерполі вважають, що зростання кількості користувачів віртуальних світів супроводжуватиметься збільшенням злочинів у них. Серед можливих загроз в організації назвали крадіжки даних, відмивання грошей, фінансове шахрайство, контрафакцію, здирство, фішинг, сексуальні домагання та переслідування.

«Для охорони правопорядку деякі з цих загроз, ймовірно, принесуть значні проблеми, оскільки не всі дії, які криміналізовані в матеріальному світі, вважаються злочинами у віртуальному просторі», — наголосили експерти організації.

З іншого боку, метавсесвіт приносить правоохоронцям безліч вигод з точки зору можливості віддаленої роботи, мережевої взаємодії, збору та збереження доказів та навчання, вважають в Інтерполі.

«Для багатьох метавсесвіти виглядають абстрактним майбутнім, але зростання в них проблем — це те, на що мотивований Інтерпол: підтримувати наші країни-учасники боротися зі злочинами та в створенні світу, віртуального чи ні, безпечнішого для тих, хто його населяє», — заявив генеральний секретар організації Юрген Шток.

Під час сесії Генеральної асамблеї її учасники змогли протестувати віртуальну подорож своїх аватарів офісом Інтерполу в Ліоні.

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