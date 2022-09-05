Інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну — Мінцифри — Finance.ua

Інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну — Мінцифри Вчора 16:15 — Казна та Політика

Міністерство цифрової трансформації та Vodafone Group домовились про співпрацю, зокрема щодо прокладання підводного кабелю через Чорне море задля покращення інтернет-зв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Телеграмі

«Щоб користуватися іноземними онлайн-сервісами можна було ще швидше й безпечніше, Мінцифри домовилася про співпрацю з міжнародною компанією Vodafone Group. У планах — будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових дата-центрів та підсилення наявної мережі», — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що більш як половина інтернет-користувачів із 5,4 млрд сконцентрована в Азії та на Близькому Сході, а тому нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. І прокладання кабелю через Україну дозволить нашій державі стати цифровим хабом Європи.

Як повідомлялось, напередодні Міністерство цифрової трансформації та мобільний оператор lifecell підписали меморандум про співпрацю. Також компанія перекаже 40 млн грн на рахунок UNITED24.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.