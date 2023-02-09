Intel хоче залучити в Німеччини 10 млрд євро для будівництва заводу чипів — Finance.ua

Intel хоче залучити в Німеччини 10 млрд євро для будівництва заводу чипів Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

Компанія Intel надала міністерству економіки Німеччини новий розрахунок щодо будівництва заводу з виробництва мікросхем за рахунок державного фінансування (субсидій), вартість якого оцінюється у майже 10 млрд євро ($10,74 млрд).

Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

«Оголошення Intel у березні минулого року про будівництво сучасної фабрики мікросхем у Східній Німеччині викликало захоплення в регіоні та у федеральному уряді. Тоді було сказано, що другий у світі виробник мікросхем хоче інвестувати в Магдебург 17 млрд євро. Враховуючи постачальників, загалом можна створити 10 000 робочих місць», — пише видання.

Компанія пояснює, що її новий запит, який перевищує вже затверджені раніше кошти в 6,8 млрд євро ($7,3 млрд), був необхідний через більш високі витрати на енергію, і що вона хотіла б використовувати на заводі сучаснішу технологію, ніж планувалося спочатку.

Представник Intel відмовився коментувати цю цифру, але сказав, що група «дуже тісно співпрацює з державними партнерами, щоб усунути критичний розрив у витратах».

У грудні минулого року видання Volksstimme повідомляло, що Intel поки відмовилася від своєї початкової мети відкрити фабрику мікросхем у місті Магдебург у першій половині 2023 року, оскільки потребує більше державних субсидій.

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