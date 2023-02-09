Intel хоче залучити в Німеччини 10 млрд євро для будівництва заводу чипів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel хоче залучити в Німеччини 10 млрд євро для будівництва заводу чипів

Технології&Авто
25
Компанія Intel надала міністерству економіки Німеччини новий розрахунок щодо будівництва заводу з виробництва мікросхем за рахунок державного фінансування (субсидій), вартість якого оцінюється у майже 10 млрд євро ($10,74 млрд).
Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на власні джерела.
«Оголошення Intel у березні минулого року про будівництво сучасної фабрики мікросхем у Східній Німеччині викликало захоплення в регіоні та у федеральному уряді. Тоді було сказано, що другий у світі виробник мікросхем хоче інвестувати в Магдебург 17 млрд євро. Враховуючи постачальників, загалом можна створити 10 000 робочих місць», — пише видання.
Компанія пояснює, що її новий запит, який перевищує вже затверджені раніше кошти в 6,8 млрд євро ($7,3 млрд), був необхідний через більш високі витрати на енергію, і що вона хотіла б використовувати на заводі сучаснішу технологію, ніж планувалося спочатку.
Представник Intel відмовився коментувати цю цифру, але сказав, що група «дуже тісно співпрацює з державними партнерами, щоб усунути критичний розрив у витратах».
У грудні минулого року видання Volksstimme повідомляло, що Intel поки відмовилася від своєї початкової мети відкрити фабрику мікросхем у місті Магдебург у першій половині 2023 року, оскільки потребує більше державних субсидій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.