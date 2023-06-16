Instagram запустив канали за аналогом Telegram — Finance.ua

Instagram запустив канали за аналогом Telegram Сьогодні 17:10 — Технології&Авто

Instagram запустив канали за аналогом Telegram

16 червня Інстаграм запустив нову функцію в Instagram — трансляційні канали.

Про це повідомив гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Канали — це аналог груп у Telegram. Функція дозволяє авторам надсилати повідомлення безпосередньо підписникам, які можуть реагувати на них та голосувати в опитуваннях, але не можуть прямо відповісти.

Функціонал

На каналах можна створювати повідомлення з текстом, відео, голосовими повідомленнями. Автор може створити канал зі своєї поштової скриньки в інстаграмі. Підписникам надходить повідомлення про приєднання до каналу.

У «Особистих повідомленнях» Instagram користувачі можуть у розділі «Пропоновані канали» підібрати канали, до яких можуть приєднатися. Instagram запевняє, що ці пропозиції ґрунтуються на «вашому інтересі, взаємодії зі творцями та активності в Instagram». Канали мовлення також можна просто шукати в розділі «Особисті повідомлення».

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Meta заявила, що тестує підказки з питаннями для підписників, а також спеціальну вкладку каналів у папці «Вхідні». Компанія також тестує інструменти для творців, включаючи встановлення дати та часу закінчення терміну дії каналу, додавання модератора для допомоги в управлінні учасниками та обмін посиланнями або попереднім переглядом у «Історіях».

Примітно, що раніше цього місяця Meta також запустила функцію «Канали» у WhatsApp. Однак мета каналів у WhatsApp, вперше представлених обраним партнерам у Колумбії та Сінгапурі, полягала в тому, щоб надати місцевій та глобальній владі та агентствам платформу для спілкування з людьми.

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