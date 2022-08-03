Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні — Finance.ua

Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні Вчора 23:01 — Технології&Авто

Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні

Функції Instagram Reels та Music відтепер доступні в Україні — упродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Instagram запустив Reels ще у 2020 році. Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну. Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels.

У 2018 році з’явився Instagram Music. Але був недоступним для українських користувачів. Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram", — пояснив міністр.

За його словами, Мінцифри понад рік вело перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій.

«Дякую Meta за цей важливий крок та підтримку України. Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту», — резюмував Федоров.

«Нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. Це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram», — додали у Мінцифри.

Економічна Правда За матеріалами:

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