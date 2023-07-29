Інсайдери розповіли, скільки може коштувати iPhone 15 Pro Max — Finance.ua
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Інсайдери розповіли, скільки може коштувати iPhone 15 Pro Max

Технології&Авто
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Інсайдери розповіли, скільки може коштувати iPhone 15 Pro Max
Інсайдери розповіли, скільки може коштувати iPhone 15 Pro Max
За прогнозами британських аналітиків, майбутні моделі iPhone 15 Pro від Apple, ймовірно, будуть дорожчими за поточні моделі. Такий телефон, ймовірно, коштуватиме від 1199 до 1299 доларів США.
Про це повідомляє аналітик британського банку Barclays Тім Лонг, передає MacRumors.

Ціни на лінійку iPhone 15

Згідно з прогнозами експерта, iPhone 15 Pro буде коштувати на 100 доларів дорожче, ніж iPhone 14 Pro, а iPhone 15 Pro Max — на 100−200 доларів дорожче, ніж iPhone 14 Pro Max. Проте ціни на стандартні моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus залишаться однаковими.
Тім Лонг вважає, що ціни на лінійку iPhone 15 можуть бути такими:
  • iPhone 15: 799 доларів США (без змін)
  • iPhone 15 Plus: 899 доларів США (без змін)
  • iPhone 15 Pro: до 1099 доларів США (проти 999 доларів США зараз)
  • iPhone 15 Pro Max: до 1299 доларів США (проти 1099 доларів США зараз)

Технічні характеристики та вигляд iPhone 15

iPhone 15 Pro Max матиме оновлений телеоб'єктив із технологією перископа, який забезпечує 5−6-кратне збільшення без розмиття порівняно з 3-кратним у моделей iPhone 14 Pro. Очікується, що ця функція не буде доступна на меншому iPhone 15 Pro цього року, що може сприяти більшому зростанню ціни на Pro Max.
Очікується, що Apple анонсує лінійку iPhone 15 у вересні, попри повідомлення про тимчасову проблему виробництва моделей Pro, пов’язану з дисплеєм. Інші, за чутками, функції для моделей Pro включають порт USB-C, титанову раму, кнопку дії, яку можна налаштувати, швидший чіп A17 Bionic, тонші рамки навколо дисплея, підтримку Wi-Fi 6E, збільшену оперативну пам’ять, оновлений чіп Ultra Wideband тощо.
За матеріалами:
Novyny.live
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