Іноземні ЗВО змінили умови навчання для українських студентів — Finance.ua

Іноземні ЗВО змінили умови навчання для українських студентів Вчора 13:11

Додаткові умови для студентів-чоловіків з України створили у закладах вищої освіти за кордоном, зокрема у Польщі, Франції, Литві, Німеччині та ще низці країн.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

З 24 лютого чоловіки призовного віку, у тому числі студенти іноземних вишів, не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом’якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.

Міністр освіти і науки Республіки Польща закликав керівництво ЗВО дозволити студентам з України навчатися з використанням методів і технік дистанційної освіти, а також надавати студентам з України академічні відпустки за вимогою.

Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до закладів вищої освіти країни надати студентам з України річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків або розглянути можливість дистанційного навчання.

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Німецькі федеральні уряди та ЗВО підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України через воєнний стан. Водночас до кожного зі студентів застосовуватиметься індивідуальний підхід.

Міністерство освіти і науки Данії зазначило, що для університетів Данії передбачена можливість надання студентам відпустки або переведення у дистанційний формат навчання. Заклади вищої освіти цієї країни встановлюють власні правила щодо онлайн-навчання, надання перерви в навчанні тощо.

Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.

Азербайджанська сторона готова розглядати звернення громадян України щодо можливості навчання в режимі онлайн або надання річної перерви в навчанні зі збереженням фінансових умов навчання з урахуванням раніше зроблених внесків.

Як зазначив міністр, листи щодо підтримки українських студентів та сприяння їм у навчанні, зокрема в дистанційному форматі, надійшли також від Естонії, Йорданії, Казахстану, Канади, Китаю, Північної Македонії та Швейцарії.

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