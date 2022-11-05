Іноземні ЗВО змінили умови навчання для українських студентів — Finance.ua
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Іноземні ЗВО змінили умови навчання для українських студентів

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Додаткові умови для студентів-чоловіків з України створили у закладах вищої освіти за кордоном, зокрема у Польщі, Франції, Литві, Німеччині та ще низці країн.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
З 24 лютого чоловіки призовного віку, у тому числі студенти іноземних вишів, не можуть покинути територію України через дію воєнного стану. У квітні правила пом’якшили, але 14 вересня виїзд знову заборонили.
Міністр освіти і науки Республіки Польща закликав керівництво ЗВО дозволити студентам з України навчатися з використанням методів і технік дистанційної освіти, а також надавати студентам з України академічні відпустки за вимогою.
Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до закладів вищої освіти країни надати студентам з України річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків або розглянути можливість дистанційного навчання.
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Німецькі федеральні уряди та ЗВО підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України через воєнний стан. Водночас до кожного зі студентів застосовуватиметься індивідуальний підхід.
Міністерство освіти і науки Данії зазначило, що для університетів Данії передбачена можливість надання студентам відпустки або переведення у дистанційний формат навчання. Заклади вищої освіти цієї країни встановлюють власні правила щодо онлайн-навчання, надання перерви в навчанні тощо.
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Міністерство освіти, науки та спорту Литви рекомендувало закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів.
Азербайджанська сторона готова розглядати звернення громадян України щодо можливості навчання в режимі онлайн або надання річної перерви в навчанні зі збереженням фінансових умов навчання з урахуванням раніше зроблених внесків.
Як зазначив міністр, листи щодо підтримки українських студентів та сприяння їм у навчанні, зокрема в дистанційному форматі, надійшли також від Естонії, Йорданії, Казахстану, Канади, Китаю, Північної Македонії та Швейцарії.
За матеріалами:
Finance.ua
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