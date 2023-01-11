Іноземні компанії продовжують продавати бізнес у росії: хто виходить із ринку — Finance.ua

Іноземні компанії продовжують продавати бізнес у росії: хто виходить із ринку Сьогодні 18:39 — Фондовий ринок

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в рф, стрімко зростав до середини березня, то протягом останніх 4 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Про це свідчить аналітика Київської школи економіки.

Проте близько 38,5% компаній вже заявили про вихід з ринку рф, але 39,9% все ще залишаються присутніми в країні, 16,3% вичікують і лише 5,2% здійснили повний вихід.

Водночас, складно не помітити вплив на економіку росії лише 158 компаній, які повністю вийшли з країни, оскільки в них працювало 21,3% персоналу, занятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 12,8% активів, 19,1% капіталу, інвестованого іноземними компаніями в країну. При цьому лише торік саме ці компанії генерували виручки на 41 млрд дол. або 13,9% від всієї виручки і сплатили 3,2 млрд дол. податків або 13,2% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися.

Які компанії зараз залишають ринок країни-окупанта

Головними ньюсмейкерами грудня 2022 року стали автомобільні корпорації. Наприкінці листопада Nissan продав свій завод в рф, а 13-14 грудня асоційовані з Volkswagen компанії MAN Truck&Bus SE та Scania AB продали ТОВ «МАН Трак энд Бас РУС» та ТОВ "Скания — Русь на користь місцевих партнерів. До цього MAN і Scania займали 12% ринку комерційних автомобілів в росії.

8 грудня угоду з продажу деяких активів закрила шведська група Volvo (вона продала ‘ТОВ "Вольво Финанс Восток«‘ , ТОВ «Вольво Компоненти» і інші). Одночасно, компанія Ferronordic, яка належить Volvo, продала ТОВ «Ферронордик машини», яке займається промисловими і спецмашинами. У Volvo в рф ще залишається кілька юридичних осіб.

Частково завершила вихід і японська Mazda Motor, яка в середині грудня закрила угоду з продажу російському партнеру своєї частки у спільному підприємстві «Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус» (МСМР) у Владивостоці. У Mazda ще залишається у власності ТОВ «Мазда Моторс Рус».

Крім виробників автомобілів синхронний вихід в грудні зробили декілька виробників упаковки та поліграфії.

Так, Mayr-Melnhof Group повідомила про продаж російських підприємств MM Packaging, що їй належать, з випуску картонної упаковки — «ММ Поліграфоформлення Пекеджинг» і «ММ Поліграфоформлення Ротогравюр». Покупцем стала інвестиційна компанія Granelle. Сума угоди, схваленої державними органами, становила 134 млн. євро.

Компанія Amcor оголосила про завершення продажу своїх трьох заводів у росії російському інвестору HS Investments після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів та грошових надходжень. Вартість компенсації без готівки та боргів становить 370 мільйонів євро.

В грудні завершили продаж активів ще пару представників західних бізнесів. Так, американський виробник будівельних матеріалів Owens Corning продав російські активи структурі ДК «Росатом» Umatex.

Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group продав частку у ТОВ «Схід Ойл», яке реалізує один із найбільших проектів «Роснефти» на півночі Красноярського краю росії. Також ізраїльський військовий виробник Plasan продав російську дочку ТОВ «Оріон Композит», яка займалася техпідтримкою.

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