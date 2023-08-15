Іноземні клієнти зменшують кількість замовлень: штат найбільших IT-компаній України скоротився на 6000 осіб — Finance.ua

Іноземні клієнти зменшують кількість замовлень: штат найбільших IT-компаній України скоротився на 6000 осіб Сьогодні 10:07 — Фондовий ринок

Іноземні клієнти зменшують кількість замовлень: штат найбільших IT-компаній України скоротився на 6000 осіб

За перші півроку 2023-го кількість співробітників у топ-50 IT-компаній України скоротилася на 6,6%, або на 6100 осіб. Більшість учасників ринку не планують наймати понад 50−200 осіб у наступні півроку.

Про це свідчить дослідження Dou.

Найбільшою IT-компанією України за кількістю співробітників залишається EPAM — 10 230 осіб, що є на 1145 осіб менше, ніж півроку тому. Компанія також очолює список тих, що скоротилися найбільше в січні-червні.

На другому місці в рейтингу топ-50 — SoftServe: близько 8300 осіб (-1124). У трійці лідерів залишається GlobalLogic — близько 6500 (-375 працівників за півроку).

Загальна кількість співробітників 50 найбільших IT-компаній України станом на липень 2023-го становить 86,3 тис. осіб проти 92,4 тис. взимку.

Причинами скорочення учасники ринку називають те, що іноземні замовники більш стримано розміщують ІТ-проекти в Україні через військові ризики. Отже, кількість проектів зменшується, як і обсяги найму нових спеціалістів. Також серед факторів — релокація, яка триває, та розвиток за кордоном.

Позитивну динаміку приросту в першому півріччі зберегли 15 компаній з 50 (з них 8 — продуктові). Лише три компанії зросли на понад 100 осіб. Лідер зростання — Netpeak Group (+216 спеціалістів за перше півріччя).

Водночас найбільше фахівців втратила, після EPAM та SoftServe, компанія GR8 Tech — 808, до 750 осіб у штаті.

Плани щодо розширення на наступне півріччя в компаній є стриманими. 20 бізнесів приймуть 50−200 нових співробітників. Лише два — хочуть зрости на 200−500 осіб. Ще 12 компаній зовсім не планують наймати персонал, а в одній — відбудуться скорочення.

Довідка Finance.ua:

до повномасштабного вторгнення, з лютого по вересень 2021 року, ІТ-вакансій було більше, ніж кандидатів на Djinni. Був «солодкий» період для розробників. Кандидатам всі писали, вони отримували пропозиції пачками, могли знайти собі роботу за один день і міняти кожній пів року. Наразі ж кандидатів в 9 разів більше, ніж вакансій;

головними ринками для України залишаються США та Велика Британія, зокрема їх компанії часто виступають податковими резидентами Мальти та Кіпру, які займають провідні позиції з експорту ІТ-послуг.



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УБР За матеріалами:

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