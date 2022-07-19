«Інноваційний» вагонобудівний завод у росії продовжив тримісячний простій — Finance.ua
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«Інноваційний» вагонобудівний завод у росії продовжив тримісячний простій

Фондовий ринок
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Тихвінський вагонобудівний завод у російській федерації, що входить до холдингу «ОВК», продовжив простій до кінця липня.
Про це повідомляє ЦТС.
З наказом про продовження періоду простою працівників підприємства ознайомили наприкінці минулого тижня. Сам документ був підписаний керуючим директором заводу 14 липня.
Завод планував відновити роботу 18 липня.
Тихвінський вагонобудівний завод пішов у перший в історії підприємства простій на початку травня. Завод називають «одним із найсучасніших підприємств» у росії. Його пов’язують із президентом країни путіним. Він неодноразово відвідував підприємство, зокрема під час відкриття у 2012 році.
На заводі виробляють так звані інноваційні вагони (з підвищеним навантаженням на вісь). Їх випуск у росії зараз утруднений через відхід з ринку європейських і американських виробників підшипників в результаті масштабної агресії росії проти України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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