Інноваційно, але не практично: далекобійники розкритикували електровантажівку Tesla Semi — Finance.ua

Інноваційно, але не практично: далекобійники розкритикували електровантажівку Tesla Semi Сьогодні 04:05 — Технології&Авто

Водії вантажівок не в захваті від нової Tesla Semi. Їх не влаштовують компонування салону, неможливість відкрити вікна та відсутність спального місця.

Фото: Tesla

Нова Tesla Semi — революційний вантажний автомобіль, проте він вражає далеко не всіх. Професійні далекобійники критикують електрокар. Приміром, про недоліки Semi розповів у Twitter польський блогер та водій вантажівки Томаш Оринський.

Оринський поставив під сумнів твердження інженерів Tesla, що одномісна кабіна Semi побудована навколо водія, і вважає її інноваційне компонування дуже непрактичним. Розташоване по центру крісло водія погіршує оглядовість, адже не дозволяє відчувати габарити широкого авто. Це особливо небезпечно на вузьких дорогах.

До того ж далекобійнику доведеться частіше залишати своє місце. Річ у тому, що вікна Tesla Semi 2023 не відчиняються, а двері розміщені за сидінням. Тобто, щоб пред’явити документи або сплатити карткою рух трасою, необхідно виходити з авто. До того ж потрібно пройтися салоном, а це означає, що на підлозі збиратиметься більше бруду взимку або в дощ.

Нахилене лобове скло електромобіля сприяє гарній аеродинаміці, але напевно воно блікуватиме. А взимку на стоянці на ньому збиратиметься сніг і доведеться зчищати його довгою щіткою. Дзеркала заднього виду також незручно чистити, адже вони далеко винесені, а вікна знову-таки не відчиняються.

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