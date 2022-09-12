Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу — Finance.ua

Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу Вчора 03:31 — Технології&Авто

Інноваційні батареї BMW зроблять електрокари дешевшими та на третину збільшать їхній запас ходу

BMW анонсували нове покоління акумуляторних батарей. Із 2025 року їх встановлюватимуть на серійні електромобілі німецької марки.

Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Батареї BMW складаються з інноваційних потовщених акумуляторів діаметром 46 мм (до речі, такий самий розмір і в новітніх акумуляторів Tesla 4680). Ячейки пропонують у двох варіантах за висотою, що дозволяє використовувати їх в авто різних класів і розмірів.

Змінився як розмір акумуляторів, а й їх склад. У конструкції стало більше нікелю та кремнію та менше кобальту. Це дозволило підвищити густину на 20%.

Електромобілі з такими батареями матимуть на 30% більший запас ходу. Крім того, на 30% скоротиться час зарядки електрокара, а самі батареї стануть на 50% дешевшими.

Акумулятори BMW випускатимуть на нових великих підприємствах у Європі, Північній Америці та Китаї. Ними планують оснащувати електричні седани та кросовери сімейства Neue Klasse. Першим таку батарею отримає BMW 3 Series нового покоління, який запропонують в електричному виконанні. Його запас ходу становитиме близько 700 км.

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