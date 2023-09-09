Ініціатива на мільярди гривень: малі фермери зможуть долучитись до державних закупівель — Finance.ua

Ініціатива на мільярди гривень: малі фермери зможуть долучитись до державних закупівель Сьогодні 21:23 — Аграрний ринок

Ініціативу, яка дозволить дрібним фермерам інтегруватися у дрібні закупівлі, запропонував народний депутат України, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк.

За його словами , наразі малі фермери продають свій товар або через посередників, або у роздріб. Така схема знижує прибутки аграріїв — натомість заробляють посередники. Однак у той же час є дрібні об'єкти комунальної власності, держпідприємства, які могли б купувати продукцію у фермерів напряму.

До прикладу, є СФГ Сидоренко, який з рідними засадив 20 га картоплі, моркви тощо. Довоєнна врожайність була в межах до 9 тонн. з 1 га. З урахуванням браку, овочесховищ та інших аспектів він може запропонувати 170 тонн. овочів на рік, з урахуванням сезонності. Припустимо, 100 тонн з них — картопля. При вартості гурту в районі 7 грн/кг СФГ може заробити до 700 тис. грн. Але ще треба це все продати. Фермер може шукати дрібних покупців і продавати мішками. Може — більшим об'ємом на гуртовому ринки тощо. Потім цю картоплю перепродасть посередник за ціною на 30−40% вищою. І якщо держава захоче купити її на закупівлі, ціну будуть пропонувати такі ж посередники.

«Аби дати прямі ресурси фермеру і зекономити на закупівлі якісних харчів державним коштом, ми пропонуємо наступну схему: фермери, які бажають подати заявку на участь у закупівлях, реєструються у Державному аграрному реєстрі і подають відповідну заявку. Далі ця інформація через систему надсилається до майданчиків Prozorro. Після замовник, за бажання, може скористатися цим механізмом та натиснути кнопку «сповістити учасників ДАР про закупівлю», — пояснює Сергій Лабазюк.

Народний депутат підкреслив, що ініціатива вже активно обговорюється з експертами Мінагрополітики та Мінекономіки.

«Впевнений, що спільно нам вдасться цей механізм остаточно сформувати та реалізувати. Адже його втілення вже протягом року може принести фермерам на місцях мільярди гривень додаткових коштів, не залучаючи ресурси з бюджету», — підсумував Лабазюк.

УНІАН За матеріалами:

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