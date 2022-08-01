Інфляція в єврозоні досягла нового рекорду у майже 9% — Finance.ua
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Інфляція в єврозоні досягла нового рекорду у майже 9%

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Інфляція в єврозоні встановила новий історичний максимум у липні і пришвидшилася до 8,9% порівняно з роком раніше.
Про це повідомляє Євростат, Bloomberg.
Для порівняння, у червні інфляція в країнах єврозони становила 8,6% минулого місяця. У липні зростання споживчих цін, як і раніше, зумовлено стрімким зростанням цін на енергоносії та продукти харчування. Липнева цифра перевищила очікування економістів, опитаних агентством Bloomberg, які прогнозували зростання цін на 8,7%.
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Після уповільнення в червні базова інфляція, яка не включає короткострокові коливання цін на енергоносії та продукти харчування, також досягла рекорду в 4%.
Член ради директорів Європейського центробанку Мартінс Казакс після засідання регулятора у липні закликав до «досить значного» підвищення ставки на наступній зустрічі ЄЦБ у вересні. Разом із ЄЦБ з рекордною інфляцією борються і у США, в рамках чого Федрезерв підвищив свою ставку на 75 базисних пунктів вдруге поспіль.
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Для приборкання високих цін в єврозоні уряди 19 країн блоку виділили мільярди євро на підтримку домогосподарств. Попри це, Франція та Іспанія продовжили встановлювати рекорди за інфляцією.
Згідно з нещодавнім опитуванням S&P Global, виробники повідомляють про різке зниження попиту, а вищі ціни стримують активність у сфері послуг. Ринок остерігається рецесії в блоці, зокрема на тлі підвищення ставок ЄЦБ. JPMorgan і Goldman Sachs є одними з найбільших банків, які прогнозують рецесію, а Goldman каже, що вона фактично почнеться вже в цьому кварталі.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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