Інфляція в Україні за жовтень зросла до 2,5% – Держстат — Finance.ua

Інфляція в Україні за жовтень зросла до 2,5% – Держстат Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

У жовтні 2022 року споживчі ціни підвищилися на 2,5%. Порівняно з жовтнем 2021 року у жовтні 2022 року споживчі ціни підвищилися на 26,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

В тому числі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у жовтні підвищилися на 4,2%, на одяг та взуття — на 1,9%, на житлово-комунальні послуги — на 0,3%, на послуги, пов’язані з охороною здоров’я, — на 1,2%, на освіту — на 0,2%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%.

Найбільше подорожчали яйця (на 60,5%). На 11,3–2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко. Водночас на 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,0%, алкогольні напої — на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття — на 2,1%, одяг — на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг — на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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