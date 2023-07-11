Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат — Finance.ua

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Водночас у червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня, 17,9% - за підсумками квітня, 21,3% - за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками 2022 року.

Крім того, Держстат у червні зафіксував базову дефляцію — 0,1% після того, як у травні базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні.

З урахуванням того, що в червні-2022 базова інфляція становила 1,6%, у річному вимірі вона за підсумками червня-2023 року також знизилася до 14,0% з 15,9% за підсумками травня, 17,2% - за підсумками квітня, 20,1% - за підсумками березня, 23,3% - за підсумками лютого і 22,6% за підсумками 2022 року.

З початку року інфляція в країні становила 4,6%, базова — 3,2%, уточнив Держстат.

Довідка Finance.ua:

у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував її зниження до 14,5%.

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