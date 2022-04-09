Інфляція в Україні у березні зросла до 4,5%, у річному вимірі – до 13,7% – Держстат — Finance.ua

Інфляція в Україні у березні зросла до 4,5%, у річному вимірі – до 13,7% – Держстат

Вчора 09:31 — Особисті фінанси

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% — у січні та 0,6% — у грудні.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У березні минулого року інфляція становила 1,7%, тому у річному вимірі за підсумками березня цього року вона зросла до 13,7% із 10,7% за підсумками лютого та 10% — за підсумками січня, зазначило відомство.

Базова інфляція за минулий місяць також підскочила до 3,8% із 1% у лютому та 0,1% — у січні. З урахуванням 1,7% у березні 2021 року у річному вимірі вона збільшилася до 10,5% з 8,2% за підсумками лютого та 7,6% — за підсумками січня.

З початку цього року, за перший квартал, інфляція становила 7,6%, а базова — 4,9%, уточнив Держстат.

Нацбанк України, як повідомив його голова Кирило Шевченко в інтерв’ю «Економічній правді», оцінював інфляцію у березні на рівні 2,1%, у річному вимірі — 11,1%, а базову — 8,5%, зазначаючи, що відхилення від довоєнного прогнозу (відповідно 9,2% та 8,2%) — помірні.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова — до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

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