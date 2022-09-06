Інфляція в Туреччині у серпні прискорилася до 80% — Finance.ua

Інфляція в Туреччині у серпні прискорилася до 80% Вчора 03:59

Споживчі ціни в Туреччині зросли більш ніж на 80% у серпні — інфляція прискорюється на фоні надій турецьких політиків, що стрімке зростання цін почне сповільнюватись після піку восени.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на статистичне агентство Туреччини.

Так, у серпні індекс споживчих цін зріс на 80,2% у річному вимірі — це найвищий показник майже за два десятиліття правління президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Уряд країни наполягає на тому, що інфляція падатиме в останні місяці 2022 року, хоча чиновники підвищили свій прогноз на кінець року до 65%.

Міністр фінансів країни Нуреддін Небаті заявив, що до кінця 2023 року облікова ставка становитиме 25%. Турецькі чиновники сподіваються, що охолодження інфляції допоможе переобранню Ердогана на виборах, запланованих на червень наступного року.

Проте до оприлюднення даних у понеділок американський інвестиційний банк Goldman Sachs попереджав, що інфляційна динаміка Туреччини «тривожна», і передбачав, що інфляція перевищить 90% у жовтні та листопаді, а потім впаде до 75%.

Економічна Правда За матеріалами:

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