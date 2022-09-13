Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову підвищити ставки — Finance.ua
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Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову підвищити ставки

Світ
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Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову підвищити ставки
Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову підвищити ставки
Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах у серпні зріс на 0,1%, хоча економісти очікували його скорочення на 0,1% — очікується, що Федрезерв втретє поспіль підвищить ставки на 75 базисних пунктів.
Про це повідомляють Financial Times та Bloomberg.
Ціни у серпні відновили зростання після того, як залишилися незмінними за підсумком липня. У річному вимірі інфляція становила 8,3% у серпні, дещо сповільнившись.
Базова інфляція, який виключає ціни на нестабільні продовольчі й енергетичні компоненти, виріс на 0,6% порівняно з липнем і на 6,3% порівняно з минулим роком. Усі показники серпня перевищили попередні прогнози економістів. Ціни на проживання, харчування та медичне обслуговування зробили найбільший внесок у зростання цін.
Після оприлюднення даних прибутковість казначейських облігацій різко зросла, тоді як ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися, а долар зріс. Трейдери очікують, що ФРС підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів для реагування на рівень інфляції.
Витрати на продукти харчування зросли на 11,4% порівняно з минулим роком, найбільше з 1979 року. Ціни на електроенергію зросли на 15,8%, найбільше з 1981 року.
Натомість ціни на бензин у серпні впали на 10,6%, що стало найбільшим місячним падінням за понад два роки.
За матеріалами:
Економічна Правда
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