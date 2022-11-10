Інфляція в росії сягне 13,4% — Bloomberg — Finance.ua

Інфляція в росії сягне 13,4% — Bloomberg Сьогодні 10:32 — Світ

Інфляція в росії сягне 13,4% — Bloomberg

У жовтні інфляція в росії досягла найнижчого рівня від початку вторгнення в Україну, хоча ризики зростають після часткової мобілізації, оголошеної кремлем.

Bloomberg прогнозує зростання цін на 13,4% до грудня, що стане одним із найвищих показників на кінець року за 20 років.

Мобілізація разом із ще більшим відтоком чоловіків за кордон порушує і без того слабкий споживчий попит, спонукаючи домогосподарства відкладати витрати.

Річна інфляція сповільнилася нижче 13% у жовтні, порівняно з піковим значенням майже 18% у квітні.

Але призов 300 000 чоловіків, найімовірніше, посилить брак робочої сили. Це становить загрозу для цін, на що Центральний банк росії звернув увагу наприкінці минулого місяця, оскільки він уперше після нападу на Україну зберіг відсоткові ставки.

Центральний банк рф тепер очікує, що інфляція цього року буде на рівні 12–13% і досягне 5–7% наприкінці 2023 року.

Bloomberg Economics прогнозує зростання цін на 13,4% до грудня, що стане одним із найвищих показників на кінець року за два десятиліття.

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Економічна Правда За матеріалами:

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