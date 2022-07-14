Інфляція в Німеччині почала сповільнюватися — Finance.ua

Інфляція в Німеччині почала сповільнюватися Вчора 04:19

Споживчі ціни у Німеччині у червні збільшилися на 8,2% у річному вираженні. У щомісячному вираженні ціни знизилися на 0,1%.

Про це свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни.

Динаміка обох показників збіглася з попередньо оголошеними даними та середніми прогнозами аналітиків, опитаних Trading Economics.

У травні споживчі ціни у ФРН зросли на 8,7% у річному та на 1,1% у помісячному вираженні.

Інфляція в країні почала сповільнюватися після вжиття на початку червня урядових заходів щодо боротьби зі зростанням цін, які включають скорочення податків на пальне, зазначається в доповіді Destatis.

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