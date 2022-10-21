Інфляція у єврозоні впритул наблизилася до двозначного числа: де найвищі темпи — Finance.ua

Інфляція у єврозоні впритул наблизилася до двозначного числа: де найвищі темпи Вчора 09:33

У вересні річна інфляція у єврозоні становила 9,9% у річному вимірі, за крок від того, аби вперше в історії стати двозначною. Раніше Євростат очікував, що вереснева інфляція сягне 10%.

Про це повідомляє Євростат

Для порівняння, річна інфляція в єврозоні становила 9,1% в серпні. Роком раніше показник становив 3,4%.

Інфляція у всьому Євросоюзі, який охоплює дані 27 країн-членів, у вересні становила 10,9% в порівнянні з 10,1% в серпні. Роком раніше показник становив 3,6%.

При цьому серед країн видно суттєву різницю у темпі зростання споживчих цін.

Найнижчі річні темпи були зафіксовані у Франції (6,2%), на Мальті (7,4%) і в Фінляндії (8,4%).

Найвищі річні темпи перетинали позначку у 20% та були зафіксовані в Естонії (24,1%), Литві (22,5%) і Латвії (22,0%).

У порівнянні з серпнем річна інфляція знизилася в шести країнах-членах, залишилася стабільною в одній і зросла в двадцяти.

У вересні найбільший внесок у річну інфляцію в єврозоні зробили ціни на енергоносії (+4,19 відсоткових пункти), за ними йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн (+2,47 в.п.), послуги (+1,80 в.п.) і неенергетичні промислові товари (+1,47 в.п.).

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.