Інфляція у єврозоні впритул наблизилася до двозначного числа: де найвищі темпи — Finance.ua

Інфляція у єврозоні впритул наблизилася до двозначного числа: де найвищі темпи
У вересні річна інфляція у єврозоні становила 9,9% у річному вимірі, за крок від того, аби вперше в історії стати двозначною. Раніше Євростат очікував, що вереснева інфляція сягне 10%.
Про це повідомляє Євростат.
Для порівняння, річна інфляція в єврозоні становила 9,1% в серпні. Роком раніше показник становив 3,4%.
Інфляція у всьому Євросоюзі, який охоплює дані 27 країн-членів, у вересні становила 10,9% в порівнянні з 10,1% в серпні. Роком раніше показник становив 3,6%.
При цьому серед країн видно суттєву різницю у темпі зростання споживчих цін.
Найнижчі річні темпи були зафіксовані у Франції (6,2%), на Мальті (7,4%) і в Фінляндії (8,4%).
Найвищі річні темпи перетинали позначку у 20% та були зафіксовані в Естонії (24,1%), Литві (22,5%) і Латвії (22,0%).
У порівнянні з серпнем річна інфляція знизилася в шести країнах-членах, залишилася стабільною в одній і зросла в двадцяти.
У вересні найбільший внесок у річну інфляцію в єврозоні зробили ціни на енергоносії (+4,19 відсоткових пункти), за ними йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн (+2,47 в.п.), послуги (+1,80 в.п.) і неенергетичні промислові товари (+1,47 в.п.).
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