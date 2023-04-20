Інфляція у Великій Британії сповільнилась до 10,1% — Finance.ua

Інфляція у Великій Британії сповільнилась до 10,1% Сьогодні 09:12 — Світ

Інфляція у Великій Британії сповільнилась до 10,1%

Рівень інфляції у Великій Британії у березні залишився на високому рівні, вираженому двозначним числом, що є ще одним несподівано високим показником, який посилить аргументацію на користь подальшого підвищення процентної ставки Банком Англії.

Про це пише Bloomberg.

Так, індекс споживчих цін зріс на 10,1% у річному вимірі, що було зумовлено найсильнішим зростанням цін на продукти за останні 4 десятиліття.

Економісти очікували уповільнення інфляції до 9,8%.

Зазначається, що інфляція в 10,1% обумовлена найсильнішим зростанням цін на харчові продукти та безалкогольні напої за більш ніж 45 років — у березні вони подорожчали в річному вимірі на 19,1%, що стало найвищим показником з 1977 року.

За даними ONS, рекордним виявилося зростання цін на хліб, гарячі напої, шоколад і кондитерські вироби.

При цьому ціни на товари, зокрема одяг і взуття, зросли на 12,7%. Зростання цін у сфері ЖКГ сягнуло 11,6%, у ресторанах і готелі — 11,3%.

Уповільненню інфляції сприяло зниження цін на транспорті з 3,1% у лютому до 1% у березні, що пояснюється зниженням цін на моторне паливо: у березні вони впали на 5,9% порівняно зі зростанням на 4,6% у лютому.

«Основними факторами зниження були ціни на моторне паливо і вартість мазуту, які впали після різкого зростання в той самий час минулого року», — пояснив головний економіст ONS Грант Фітцнер.

«Однак це було частково компенсовано вартістю продуктів харчування, яка все ще стрімко зростає, а інфляція цін на хліб і крупи перебуває на рекордно високому рівні», — додав експерт.

Висока інфляція робить «вельми ймовірним» підвищення ставки Банком Англії 11 травня ще на 0,25 в.п., вважають в JP Morgan.

«Банк Англії все ще далекий від того, щоб почуватися комфортно, розуміючи, що ціновий тиск перебуває під контролем», — пише агентство.

«Ціни продовжують зростати загрозливими темпами», — заявив керівник відділу досліджень Британської торгової палати Девід Бхар’єр.

Водночас він зазначив, що витрати виробників зросли в березні на 7,6%, різко знизившись із 12,8% місяцем раніше, а це «вказує на те, що пік зростання цін на фактори виробництва, можливо, пройдено».

Економічна Правда За матеріалами:

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