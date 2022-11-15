Інфляція сповільнюється, а рецесія скасовується: що буде з економікою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Інфляція сповільнюється, а рецесія скасовується: що буде з економікою

Валюта
60
Інфляція в США почала сповільнюватися, що викликало на ринках «ейфорію». Однак важливо розуміти причини цього явища. Ціни зростають повільніше через різке посилення грошово-кредитної політики ФРС. Поточні ставки за кредитами для споживачів та бізнесу стають практично «загороджувальними». Ключова ставка ФРС зараз становить 4,00%, але не можна забувати, що комерційні банки надають позики набагато дорожче. Адже навіть річний Libor для банків першого кола становить 5,50%. Іпотечні кредити на 30 років видають під 7,00% і вище. Середня відсоткова ставка за кредитними картками зросла у III кварталі 2022 року до 16,27% — найвищого показника з 1994 року.
Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Облікова ставка ФРС (%). Джерело: bloomberg.com
Облікова ставка ФРС (%). Джерело: bloomberg.com
Підвищення ставки ФРС, що відбувається, призвело до різкого «охолодження» кінцевого попиту. Адже в структурі ВВП США саме споживання займає близько 70%. Нескладно здогадатися, що за умов його спаду ВВП почне скорочуватися. І якщо попередні роки Федрезерв практично відразу ж починав знижувати ставку, щоб стимулювати попит, то найближчим часом цього зробити не вийде. Так, інфляція показує ознаки зниження, але 7,70% — це все одно дуже багато. Як тільки ФРС натякне, що хоче знизити ставку, практично миттєво почнуть зростати інфляційні очікування, і все повернеться на круги своя. Вся попередня робота ФРС з боротьби з інфляцією піде нанівець.
Середня процентна ставка за&nbsp;кредитними картками в&nbsp;США. Джерело: Bloomberg.com
Середня процентна ставка за кредитними картками в США. Джерело: Bloomberg.com
Тож попереду американську економіку чекають подальше зниження сукупного попиту та рецесія. Цього тижня увага інвесторів буде також «прикута» до виступів чиновників ФРС. Аналітик вважає, що у грудні ставку піднімуть на 0,25%. Міністр фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen) назвала позитивний звіт про інфляцію в США за жовтень «хорошим показником», але застерегла від того, щоб надто покладатися на окремі дані. Глава Казначейства вважає, що деякі сектори продовжать сприяти різкому зростанню цін, а витрати на житло стимулюватимуть інфляцію до 2023 року.
За матеріалами:
RoboForex
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.