Інфляція сповільнюється, а рецесія скасовується: що буде з економікою — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Інфляція сповільнюється, а рецесія скасовується: що буде з економікою Сьогодні 17:48 — Валюта

Інфляція в США почала сповільнюватися, що викликало на ринках «ейфорію». Однак важливо розуміти причини цього явища. Ціни зростають повільніше через різке посилення грошово-кредитної політики ФРС. Поточні ставки за кредитами для споживачів та бізнесу стають практично «загороджувальними». Ключова ставка ФРС зараз становить 4,00%, але не можна забувати, що комерційні банки надають позики набагато дорожче. Адже навіть річний Libor для банків першого кола становить 5,50%. Іпотечні кредити на 30 років видають під 7,00% і вище. Середня відсоткова ставка за кредитними картками зросла у III кварталі 2022 року до 16,27% — найвищого показника з 1994 року.

Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС (%). Джерело: bloomberg.com

Підвищення ставки ФРС, що відбувається, призвело до різкого «охолодження» кінцевого попиту. Адже в структурі ВВП США саме споживання займає близько 70%. Нескладно здогадатися, що за умов його спаду ВВП почне скорочуватися. І якщо попередні роки Федрезерв практично відразу ж починав знижувати ставку, щоб стимулювати попит, то найближчим часом цього зробити не вийде. Так, інфляція показує ознаки зниження, але 7,70% — це все одно дуже багато. Як тільки ФРС натякне, що хоче знизити ставку, практично миттєво почнуть зростати інфляційні очікування, і все повернеться на круги своя. Вся попередня робота ФРС з боротьби з інфляцією піде нанівець.

Середня процентна ставка за кредитними картками в США. Джерело: Bloomberg.com

Тож попереду американську економіку чекають подальше зниження сукупного попиту та рецесія. Цього тижня увага інвесторів буде також «прикута» до виступів чиновників ФРС. Аналітик вважає, що у грудні ставку піднімуть на 0,25%. Міністр фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen) назвала позитивний звіт про інфляцію в США за жовтень «хорошим показником», але застерегла від того, щоб надто покладатися на окремі дані. Глава Казначейства вважає, що деякі сектори продовжать сприяти різкому зростанню цін, а витрати на житло стимулюватимуть інфляцію до 2023 року.

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