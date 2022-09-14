Infiniti представила оновлений QX60 (фото) — Finance.ua
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Infiniti представила оновлений QX60 (фото)

Технології&Авто
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Компанія Infiniti провела невеликий рестайлінг позашляховика QX60.
Після оновлення автомобіль обзавівся новою бездротовою підставкою для заряджання телефонів усіх марок, іншим безкаркасним дзеркалом заднього огляду, а також бамперами з іншою обробкою. Також клієнтам пропонується спеціальний пакет під назвою Infiniti Premium Care з інтернованою програмою технічного обслуговування. Вона включає три роки безкоштовного огляду машини, а також заміну масла і шин. Щоправда, діє ця програма лише у США.
Крім того, водієві доступна вдосконалена система напівавтоматичного керування ProPilot Assist від Nissan. Як зазначили в компанії, електроніка тепер м’якше контролює гальма, а втручання в кермо стало більш природним.
Під капотом — 3,5-літровий бензиновий атмосферний двигун V6, що розвиває 299 кінських сил і 366 Нм крутного моменту. На зміну варіатору прийшла 9-ступінчаста автоматична коробка передач компанії ZF.
За матеріалами:
MMR
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