Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса — Finance.ua
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Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса

Світ
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Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса
Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса, Bloomberg
Індійський мільярдер Гаутам Адані, засновник та голова індійського конгломерату Adani Group, став третім серед найбагатших людей у світі. Минулого року він подвоїв свої статки до $137,4 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначає видання, Гаутам Адані — перший азіатський підприємець, який увійшов до трійки найбагатших людей світу. Експерти зазначають, що причиною зростання добробуту індійського бізнесмена стали ціни на сировину та зниження котирувань провідних західних корпорацій.
Adani Group — багатонаціональний конгломерат, що займається розвитком портів та операціями в Індії зі штаб-квартирою в Ахмадабаді (місто на заході Індії, штат Гуджарат). Adani Group контролює компанії в аерокосмічній промисловості, сонячній енергії та постачанні вугілля.
Гаутам Адані минулого року подвоїв свої статки піднявшись одразу на 20 позицій в індексі мільярдерів Bloomberg.
За підрахунками агентства, статки індійського бізнесмена досягли $137,4 млрд. Це на $1,5 млрд більше, ніж у президента групи компаній Louis Vuitton, Moët, Hennessy Бернара Арно, якого Адані змістив з третього місця.
Однак йому поки не вдалося обійти генерального директора Tesla Ілона Маска ($251,4 млрд) та засновника Amazon Джефа Безоса, статки яких оцінюються у $251,4 млрд і $153,4 млрд відповідно.
У п’ятірці найзаможніших підприємців також опинився засновник Microsoft Білл Гейтс зі статками $117,5 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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