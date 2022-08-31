Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса — Finance.ua

Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса Вчора 18:30 — Світ

Індійський бізнесмен став третьою найбагатшою людиною у світі після Маска та Безоса, Bloomberg

Індійський мільярдер Гаутам Адані, засновник та голова індійського конгломерату Adani Group, став третім серед найбагатших людей у світі. Минулого року він подвоїв свої статки до $137,4 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, Гаутам Адані — перший азіатський підприємець, який увійшов до трійки найбагатших людей світу. Експерти зазначають, що причиною зростання добробуту індійського бізнесмена стали ціни на сировину та зниження котирувань провідних західних корпорацій.

Adani Group — багатонаціональний конгломерат, що займається розвитком портів та операціями в Індії зі штаб-квартирою в Ахмадабаді (місто на заході Індії, штат Гуджарат). Adani Group контролює компанії в аерокосмічній промисловості, сонячній енергії та постачанні вугілля.

Гаутам Адані минулого року подвоїв свої статки піднявшись одразу на 20 позицій в індексі мільярдерів Bloomberg.

За підрахунками агентства, статки індійського бізнесмена досягли $137,4 млрд. Це на $1,5 млрд більше, ніж у президента групи компаній Louis Vuitton, Moët, Hennessy Бернара Арно, якого Адані змістив з третього місця.

Однак йому поки не вдалося обійти генерального директора Tesla Ілона Маска ($251,4 млрд) та засновника Amazon Джефа Безоса, статки яких оцінюються у $251,4 млрд і $153,4 млрд відповідно.

У п’ятірці найзаможніших підприємців також опинився засновник Microsoft Білл Гейтс зі статками $117,5 млрд.

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