Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото) — Finance.ua

Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото)
Компанія Mahindra показала нову версію позашляховика Scorpio N, яка конкуруватиме з Ford Ranger та Toyota Hilux.
Показаний автомобіль спереду схожий на Mahindra Scorpio N, але він отримав нові габаритні вогні на решітці радіатора, денні ходові вогні й унікальний бампер. Пікап може похвалитися помітно довшою колісною базою та просторим кузовом з подвійною кабіною.
Серійна модель буде заснована на подовженій версії шасі Scorpio N. Модель укомплектують дизельним двигуном та 6-ступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач. Потужність буде передаватися на всі чотири колеса через повнопривідну систему з чотирма режимами руху (нормальний, трава-гравій-сніг, бруд-колія, пісок).
Спочатку автомобіль з’явиться в Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії та на Близькому Сході, а потім буде представлений і на інших ринках.
Як повідомлялось, Toyota відкличе понад 150 тисяч пікапів, які можуть спалахнути. Йдеться про моделі Tundra і Tundra-Hybrid.
Поділитися новиною