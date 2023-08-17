Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото)

Фондовий ринок
65
Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото)
Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото)
Компанія Mahindra показала нову версію позашляховика Scorpio N, яка конкуруватиме з Ford Ranger та Toyota Hilux.
Про це повідомляє MMR із посиланням на Carscoops.
Показаний автомобіль спереду схожий на Mahindra Scorpio N, але він отримав нові габаритні вогні на решітці радіатора, денні ходові вогні й унікальний бампер. Пікап може похвалитися помітно довшою колісною базою та просторим кузовом з подвійною кабіною.
Серійна модель буде заснована на подовженій версії шасі Scorpio N. Модель укомплектують дизельним двигуном та 6-ступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач. Потужність буде передаватися на всі чотири колеса через повнопривідну систему з чотирма режимами руху (нормальний, трава-гравій-сніг, бруд-колія, пісок).
Спочатку автомобіль з’явиться в Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії та на Близькому Сході, а потім буде представлений і на інших ринках.
Як повідомлялось, Toyota відкличе понад 150 тисяч пікапів, які можуть спалахнути. Йдеться про моделі Tundra і Tundra-Hybrid.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.