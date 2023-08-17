Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото) — Finance.ua

Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото) 17.08.2023, 00:03 — Фондовий ринок

Індійська Mahindra представила конкурента Ford Ranger і Toyota Hilux (Фото)

Компанія Mahindra показала нову версію позашляховика Scorpio N, яка конкуруватиме з Ford Ranger та Toyota Hilux.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Carscoops

Показаний автомобіль спереду схожий на Mahindra Scorpio N, але він отримав нові габаритні вогні на решітці радіатора, денні ходові вогні й унікальний бампер. Пікап може похвалитися помітно довшою колісною базою та просторим кузовом з подвійною кабіною.

Серійна модель буде заснована на подовженій версії шасі Scorpio N. Модель укомплектують дизельним двигуном та 6-ступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач. Потужність буде передаватися на всі чотири колеса через повнопривідну систему з чотирма режимами руху (нормальний, трава-гравій-сніг, бруд-колія, пісок).

Спочатку автомобіль з’явиться в Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії та на Близькому Сході, а потім буде представлений і на інших ринках.

Як повідомлялось, Toyota відкличе понад 150 тисяч пікапів, які можуть спалахнути. Йдеться про моделі Tundra і Tundra-Hybrid.

MMR За матеріалами:

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