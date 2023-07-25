Індія закупить велику партію російських поїздів — Finance.ua

Індія закупить велику партію російських поїздів Сьогодні 22:38

Підсанкційний в Україні «Трансмашхолдинг» підписав з індійською компанією Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) угоду про створення спільного підприємства, яке займатиметься виробництвом та сервісним обслуговуванням електропоїздів Vande Bharat.

Як пише ЦТС з посиланням на інформацію російської компанії, індійська сторона володітиме лише 25% створюваного підприємства, в той час як росіяни — 75%.

Виробництво рухомого складу планують налагодити в місті Латур (штат Махараштра) протягом 5 років з моменту підписання угоди.

«Трансмашхолдинг» і RVNL планують виготовити 120 електропоїздів зі спальними місцями.

Vande Bharat — це індійські електропоїзди, що курсують на відносно недалекі, за індійськими мірками, відстані - в межах одного дня. Наразі поїзди обладнані сидячими місцями, а в подальшому планують впровадити курсування електропоїздів Vande Bharat зі спальним місцями.

Зараз «Індійські залізниці» обслуговують 50 Vande Bharat на 25 маршрутах. Рухомий склад виготовляється в Ченнаї на заводі Integral Coach Factory «Індійських залізниць».

Відзначимо, що на тлі західних санкцій проти рф через війну останньої проти України, Індія стала одним з великих ринків, на який країна-агресор переорієнтовує свій експорт. Так, після початку російського вторгнення в Україну Індія значно збільшила імпорт російської нафти, яка стала небажаною для західних країн. Її частка на індійському ринку збільшилася до рекордного високого рівня — 23% (до війни цей показник становив лише 2%). Індія стала найбільшим покупцем нафти з росії після Китаю.

Купуючи російську нафту, Індія переробляє її та у вигляді готових нафтопродуктів продає до країн ЄС

«Трансмашхолдинг» перебуває під санкціями в Україні з жовтня 2016 року. Вони були накладені після того, як на «Луганськтепловозі», власником якого є ТМХ, почався демонтаж обладнання з подальшим вивезенням в росію.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

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