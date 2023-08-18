Індія веде переговори з росією щодо імпорту пшениці зі знижкою, — Reuters
Індія активно обговорює можливість імпорту пшениці з росії за ціновими умовами, які відповідають світовим ринковим цінам.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що імпорт допоможе Індії ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігріли інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.
Читайте також
«Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно», — повідомив один з анонімних джерел, відповідаючи на питання про імпорт пшениці з росії.
За даними видання, Індія роками не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці у 2017 році, коли приватні трейдери відправили 5,3 мільйона метричних тонн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною