Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти: виправдовуються "моральним обов'язком" — Finance.ua

Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти: виправдовуються "моральним обов'язком" Вчора 19:32 — Енергетика

У жовтні росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обійшовши Ірак та Саудівську Аравію. Країна збільшила імпорт російського палива з початку повномасштабної війни, повідомляє The Economic Times

Згідно з даними трекера енергетичних вантажів Vortexa, у жовтні росія поставляла до Індії 946 тисяч барелів нафти на добу. Загалом це становило 22% від усього імпорту нафти в Індію. Після росії за кількістю постачань йдуть Ірак (20,5%) та Саудівська Аравія (16%).

При цьому, Індія вперше імпортувала більше нафти з росії морем, ніж ЄС — обсяг постачань до Індії був на 34% більшим. Окрім того, Індія імпортувала з росії близько 106 тисяч барелів мазуту на день, що є новим максимумом. Найбільшим покупцем російської нафти традиційно залишився Китай.

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Ще у 2021 росія постачала до Індії менш ніж 1% від загального імпорту. Зростання частки росії на індійському ринку у 2022 році було спровоковано великими знижками, що відбулися після повномасштабного вторгнення в Україну.

«Якби Індія не купувала або хтось інший не купував російську нафту, і російська нафта пішла б з ринку, що сталося б із міжнародними цінами? Індія буде купувати нафту і газ у будь-якому місці, оскільки уряд має „моральний обов’язок“ забезпечити своє населення енергією», — заявив міністр нафти в Індії Хардіп Пурі.

Він додав, що у разі ембарго російської нафти ціни можуть підвищитися до 200 доларів за барель.

З 5 грудня G7 введе заборону на обмеження всіх морських перевезень нафти, ціни на яку перевищують цінову стелю, а з 5 лютого — усіх нафтопродуктів. Це може вдарити по постачаннях російської нафти до усіх країн, адже у ЄС знаходиться найбільший ринок морських страхувань.

«Залишається велика невизначеність щодо того, чи зможуть постачання російської нафти підтримуватися на цьому рівні після ембарго ЄС з 5 грудня, водночас наявність танкерів льодового класу для перевезення нафти з російських балтійських портів є одним із найбільших обмежень», — заявила аналітик Серена Хуанг

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