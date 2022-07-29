Індія розраховує відновити імпорт соняшникової олії з України — Finance.ua

Індія розраховує відновити імпорт соняшникової олії з України Вчора 14:37 — Казна та Політика

Індія, найбільший у світі імпортер харчових олій, розраховує з вересня отримувати перші партії соняшникової олії з України після п’ятимісячної перерви, спричиненої вторгненням рф та блокадою українських морпортів, пише open4business.сom.ua.

Як повідомляється на сайті видання Bloomberg з посиланням на індійського сільгосптрейдера Сандіпа Баджорію, у вересні Індія може отримати 50-60 тис. тонн соняшникової олії, оскільки Україна має намір відкрити деякі коридори Чорного моря для експорту сільгосппродукції з портів Одеси та Чорноморська.

«Ми почали отримувати пропозиції на серпневі поставки, але все залежатиме від наявності суден. Україна має достатні запаси олійних культур для переробки», — цитує трейдера видання.

За його даними, імпорт соняшникової олії до Індії з України припинено з квітня, оскільки російське вторгнення порушило торгівлю країни.

«Рішення уряду Індії дозволити безмитний імпорт 2 мільйонів тонн соняшникової олії щороку цього і наступного фінансового року підтримає попит. Індія закупила 1,89 млн тонн сирої соняшникової олії на рік, що закінчився жовтнем, при цьому Україна постачає майже 74%, а Аргентина та росія — близько 12%», — уточнило видання у повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на заступника міністра економіки — торгпреда України Тараса Качку, у 2021/2022 маркетинговому році (МР, липень-червень) країна експортувала 61,52 млн тонн зернових та олійних вартістю $22,2 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.