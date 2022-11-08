Індія продовжить купувати російську нафту через вигоду для країни — Finance.ua
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Індія продовжить купувати російську нафту через вигоду для країни

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Індія продовжить купувати російську нафту, оскільки це вигідно для країни, заявив міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє Reuters.
Індія стала найбільшим покупцем нафти у Росії після Китаю, оскільки нафтопереробні заводи скуповують зі знижкою російську нафту, якої уникають західні покупці після вторгнення росії до України 24 лютого.
Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі та традиційний союзник росії, прямо не засудила вторгнення, і у вівторок відбулася п’ята зустріч цього року між Джайшанкаром та Лавровим.
«Наш основний обов’язок — забезпечити індійському споживачеві найкращий можливий доступ на найвигідніших умовах до міжнародних (нафтогазових) ринків. Щодо цього ми бачили, що відносини між Індією та росією йдуть на користь. Тому, якщо це піде мені на користь, я б продовжив це», — сказав Джайшанкар.
Ця заява була зроблена за місяць до того, як Сполучені Штати та їхні союзники з «Великої сімки» зроблять кроки, щоб завадити росії отримувати прибуток від нафти шляхом обмеження цін.
Міністр фінансів США Джанет Єллен має відвідати Індію цього тижня.
За матеріалами:
РБК-Україна
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