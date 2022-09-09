Індія пояснила, навіщо купує російську нафту за знижками — Finance.ua

Індія пояснила, навіщо купує російську нафту за знижками Вчора 21:36 — Енергетика

Індія пояснила, навіщо купує російську нафту за знижками

В уряді Індії заявили, що імпортують російську нафту в рамках своєї стратегії управління інфляцією і що інші країни роблять щось подібне.

Про це пише Reuters

Індія є третім за величиною споживачем та імпортером сирої нафти у світі.

Імпорт російської нафти до Індії зріс до 12-13% у загальному обсязі імпорту країни. У лютому він становив приблизно 2%.

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що прем’єр-міністр країни Нарендра Моді заслуговує на похвалу за балансування торговельних та інших зв’язків з різними країнами.

«Я віддаю належне державній мудрості прем’єр-міністра, який у глобальному масштабі переконався, що ми зберегли відносини з усіма країнами, але все ж таки зуміли отримати російське паливо, що сьогодні робить Японія, що роблять деякі інші країни», — зазначила глава Мінфіну Індії.

Роздрібні ціни в Індії в липні були на 6,71% вищими, ніж роком раніше. Хоча річний рівень інфляції знизився протягом трьох місяців, він уже сьомий місяць поспіль перевищує допустимий діапазон центрального банку від 2 до 6%.

Зазначається, що, незважаючи на тиск Заходу, Індія так і не засудила лютневе вторгнення росії в Україну, закликавши до дипломатичного врегулювання кризи. Роками рф була найбільшим постачальником оборонної техніки до Індії.

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