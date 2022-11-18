Індія під впливом західних санкцій зменшила закупівлю російської нафти — Finance.ua

Індія під впливом західних санкцій зменшила закупівлю російської нафти Сьогодні 05:04 — Енергетика

Індія під впливом західних санкцій зменшила закупівлю російської нафти

Індійські компанії почали скорочувати закупівлю російської нафти напередодні нових санкцій західних країн. Місцеві компанії побоюються обмежень, які виникнуть через продовження співпраці з росією, а також відзначають ринкову невизначеність, спричинену санкціями.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на учасників ринку.

Від російської нафти на користь альтернативних постачальників відмовився оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries Ltd. Компанія, один із лідерів за обсягами закупівель російської нафти, досі не розмістила нових замовлень на дати з постачанням пізніше 5 грудня — тобто після запровадження нових санкцій західних країн. Аналогічну вичікувальну позицію зайняла державна компанія Bharat Petroleum Corp.

Джерела видання стверджують, що Reliance побоюється можливих санкцій через тісну співпрацю із закордонними банками, які західні санкції виконують і стежать за тим, щоб їхні контрагенти не порушували введених обмежень.

«Санкційний механізм створює надто багато невизначеностей. Ми не знаємо, яким може бути механізм оплати і яку граничну ціну буде встановлено», — заявило джерело в одній з державних компаній.

При цьому продовжить закуповувати російську нафту і Nayara Energy, причини є очевидними: 49% компанії належить російській держкомпанії «роснефть», за що проти неї вже введені обмеження на міжнародному рівні. З компанією давно не співпрацюють міжнародні банки, а усі фінансові операції вона проводить через місцеві фінансові організації.

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