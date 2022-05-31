Індія обмежила експорт цукру — Finance.ua
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Індія обмежила експорт цукру

Вчора 07:11Світ
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Індія обмежила експорт цукруІндія обмежила експорт цукру
Індія після заборони експорту пшениці вирішила обмежити продаж цукру іншим країнам.
Уряд Індії затвердив обмеження на рівні 10 млн тонн на сезон. Про це пише CNN.
Так, експортери мають отримувати дозвіл від влади на будь-який експорт цукру у період з 1 червня до 31 жовтня.
Зазначимо, що Індія є найбільшим у світі виробником цукру та другим за величиною експортером після Бразилії.
У поточному маркетинговому році, що триває з жовтня 2021 по вересень 2022 року, індійські цукрові заводи вже підписали контракти на експорт близько 9 млн тонн. За даними уряду, сезоном раніше країна відвантажила за кордон 7 млн ​​тонн, що стало найвищим показником за останні роки.
Нагадаємо, що Індія заборонила експорт пшениці, у тому числі через очікуване скорочення виробництва внаслідок сильної спеки.
За матеріалами: Діло
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