Індекси на азійських ринках впали на тлі падіння ракети в Польщі — Finance.ua

Індекси на азійських ринках впали на тлі падіння ракети в Польщі Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Акції на азійських ринках впали, а долар зріс у середу на тлі вибуху у Польщі, який, за словами української і польської влади, був викликаний ракетою російського виробництва.

Про це пише Reuters.

Занепокоєння з приводу потенційного посилення геополітичної напруженості викликало падіння на 1% індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI.

Австралійські акції впали на 0,4%, а японський фондовий індекс Nikkei знизився на 0,1%.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,1%, а китайський CSI 300 впав на 0,4%.

«Проблеми в секторі нерухомості вплинули на ринки, оскільки в жовтні ціни на нове житло в Китаї падали найшвидшими темпами за останні сім років, що було викликано обмеженнями, пов’язаними з COVID 19, і загальногалузевими проблемами», — пише Reuters.

На початку торгів ф’ючерси на загальноєвропейський фондовий індекс Euro Stoxx 50 втратили 0,9%, ф’ючерси на німецький індекс DAX знизилися на 1%, а ф’ючерси на FTSE впали на 0,5%.

Польща, член НАТО, заявила в середу, що російська ракета вбила двох людей на сході Польщі поблизу України, і викликала посла росії у Варшаві для пояснень після того, як Москва заперечила свою причетність.

«Це перервало набагато більш конструктивний тон на ринках за останні три-чотири дні», — сказав Двайфор Еванс, глава макростратегії Азіатсько-Тихоокеанського регіону в State Street Global Markets.

Долар США зріс на 0,63% відносно до єни.

Фунт стерлінгів втратив 0,32%, в той час як чутливий до ризику австралійський долар ослаб на 0,34%. Котируваня євро не змінились.

Американська нафта подешевшала на 0,74% до 86,29 долара за барель. Ціни на нафту виросли у вівторок після новин про те, що поставки нафти в Угорщину по нафтопроводу «Дружба» були тимчасово припинені через падіння тиску.

Золото трохи знизилося в ціні, спотова ціна на золото становила 1778,17 доларів за унцію.

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