Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу — Finance.ua
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Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу

Особисті фінанси
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Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу
Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу
Найбільша у світі база даних про міста й країни Numbeo розрахувала індекс вартості життя за кордоном та склала відповідний рейтинг. Аналітики ж взяли до уваги кілька популярних країн та порівняли, скільки треба заробляти, аби жити там комфортно.
Такий рейтинг корисний тим, хто задумується або ж грунтовно планує переїзд за кордон. Свіжі дані за листопад 2022 року допомагають зрозуміти, наскільки дорого жити в тій чи іншій країні. Експерти оцінили вартість оренди житла, вартість харчів у магазинах, а також середню вартість відвідин бюджетного ресторану.
Важливо. За основу було взято місто Нью-Йорк. Саме він має індекс 100 за всіма трьома показниками. Тобто якщо у якійсь країні індекс становить 120, отже ціни там приблизно на 20% вищі, ніж у Нью-Йорку. Якщо ж індекс становить 70, то ціни — на 30% нижчі, ніж у Нью-Йорку. Це стосується як загального індексу вартості життя, так і вартості житла, продуктів і ресторанів окремо.

Вартість життя в різних країнах світу

Іспанія

  • Найдорожчі міста для життя — Барселона, Більбао, Мадрид. Найдешевші — Віго, Сарагоса, Мурсія.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2279 євро.
  • Витрати однієї людини становлять 645 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 21.25
  • Індекс продуктів — 45.69
  • Індекс ресторанів — 53.96
  • Загальний індекс — 53.88

Німеччина

  • Найдорожчі міста життя — Мюнхен, Гамбург, Бонн. Найдешевші — Аахен, Дрезден, Нюрнберг.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2842 євро.
  • Витрати самотньої людини — 830 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 27.62
  • Індекс продуктів — 52.31
  • Індекс ресторанів — 60.91
  • Загальний індекс — 65.58

Франція

  • Найдорожчі міста для життя — Париж, Ніцца, Леон. Найдешевші — Марсель, Ліль, Нант.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 3090 євро.
  • Витрати на одного — 861 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 25.33
  • Індекс продуктів — 73.64
  • Індекс ресторанів — 71.84
  • Загальний індекс — 74.13
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Португалія

  • Найдорожчі міста для життя — Лісабон, Порту, Кашкайш. Найдешевші — Авейру, Брага, Лейрія.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 1786 євро.
  • Витрати самотньої людини — 535 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 20.73
  • Індекс продуктів — 39.01
  • Індекс ресторанів — 40.26
  • Загальний індекс — 47.94

Італія

  • Найдорожчі міста для життя — Мілан, Рим, Генуя. Найдешевші це, до речі, і найбрудніші міста — Катанія, Палермо, Неаполь.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2734 євро.
  • Витрати на одного — 777 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 20.55
  • Індекс продуктів — 57.95
  • Індекс ресторанів — 70.58
  • Загальний індекс — 66.47

Кіпр

  • Рейтинг міст від дорогого до дешевого — Ларнака, Лімасол, Нікосія, Пафос.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2600 євро.
  • Витрати самотньої людини — 741 євро на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 22.36
  • Індекс продуктів — 49.20
  • Індекс ресторанів — 61.15
  • Загальний індекс — 59.03

Туреччина

  • Найдорожчі міста для життя — Бурса, Стамбул, Ізмір. Найдешевші — Адана, Конья, Мерсін.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 1270 доларів.
  • Витрати однієї людини — 363 долари на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 6.63
  • Індекс продуктів — 22.64
  • Індекс ресторанів — 18.40
  • Загальний індекс — 28.31

ОАЕ

  • Дубай дорожчий за Абу-Дабі. А Шарджа дешевша за обох.
  • Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 3148 доларів.
  • Витрати самотньої людини — 902 долари на місяць без оренди.
  • Індекс житла — 43.28
  • Індекс продуктів — 46.67
  • Індекс ресторанів — 61.53
  • Загальний індекс — 58.33.
Відповідно до рейтингу 2022 року, найдорожче жити на Бермудах, де загальний індекс вартості життя становить 146.04. Найбюджетнішою країною, своєю чергою, є Пакистан з загальним індексом 19.92.
За матеріалами:
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