Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу — Finance.ua

Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Індекс житла і харчів: у скільки обійдеться життя в різних країнах світу

Найбільша у світі база даних про міста й країни Numbeo розрахувала індекс вартості життя за кордоном та склала відповідний рейтинг. Аналітики ж взяли до уваги кілька популярних країн та порівняли, скільки треба заробляти, аби жити там комфортно.

Такий рейтинг корисний тим, хто задумується або ж грунтовно планує переїзд за кордон. Свіжі дані за листопад 2022 року допомагають зрозуміти, наскільки дорого жити в тій чи іншій країні. Експерти оцінили вартість оренди житла, вартість харчів у магазинах, а також середню вартість відвідин бюджетного ресторану.

Важливо. За основу було взято місто Нью-Йорк. Саме він має індекс 100 за всіма трьома показниками. Тобто якщо у якійсь країні індекс становить 120, отже ціни там приблизно на 20% вищі, ніж у Нью-Йорку. Якщо ж індекс становить 70, то ціни — на 30% нижчі, ніж у Нью-Йорку. Це стосується як загального індексу вартості життя, так і вартості житла, продуктів і ресторанів окремо.

Вартість життя в різних країнах світу

Іспанія

Найдорожчі міста для життя — Барселона, Більбао, Мадрид. Найдешевші — Віго, Сарагоса, Мурсія.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2279 євро.

Витрати однієї людини становлять 645 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 21.25

Індекс продуктів — 45.69

Індекс ресторанів — 53.96

Загальний індекс — 53.88

Німеччина

Найдорожчі міста життя — Мюнхен, Гамбург, Бонн. Найдешевші — Аахен, Дрезден, Нюрнберг.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2842 євро.

Витрати самотньої людини — 830 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 27.62

Індекс продуктів — 52.31

Індекс ресторанів — 60.91

Загальний індекс — 65.58

Франція

Найдорожчі міста для життя — Париж, Ніцца, Леон. Найдешевші — Марсель, Ліль, Нант.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 3090 євро.

Витрати на одного — 861 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 25.33

Індекс продуктів — 73.64

Індекс ресторанів — 71.84

Загальний індекс — 74.13

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Португалія

Найдорожчі міста для життя — Лісабон, Порту, Кашкайш. Найдешевші — Авейру, Брага, Лейрія.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 1786 євро.

Витрати самотньої людини — 535 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 20.73

Індекс продуктів — 39.01

Індекс ресторанів — 40.26

Загальний індекс — 47.94

Італія

Найдорожчі міста для життя — Мілан, Рим, Генуя. Найдешевші це, до речі, і найбрудніші міста — Катанія, Палермо, Неаполь.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2734 євро.

Витрати на одного — 777 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 20.55

Індекс продуктів — 57.95

Індекс ресторанів — 70.58

Загальний індекс — 66.47

Кіпр

Рейтинг міст від дорогого до дешевого — Ларнака, Лімасол, Нікосія, Пафос.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 2600 євро.

Витрати самотньої людини — 741 євро на місяць без оренди.

Індекс житла — 22.36

Індекс продуктів — 49.20

Індекс ресторанів — 61.15

Загальний індекс — 59.03

Туреччина

Найдорожчі міста для життя — Бурса, Стамбул, Ізмір. Найдешевші — Адана, Конья, Мерсін.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 1270 доларів.

Витрати однієї людини — 363 долари на місяць без оренди.

Індекс житла — 6.63

Індекс продуктів — 22.64

Індекс ресторанів — 18.40

Загальний індекс — 28.31

ОАЕ

Дубай дорожчий за Абу-Дабі. А Шарджа дешевша за обох.

Середні витрати на сім’ю (без оренди) становлять 3148 доларів.

Витрати самотньої людини — 902 долари на місяць без оренди.

Індекс житла — 43.28

Індекс продуктів — 46.67

Індекс ресторанів — 61.53

Загальний індекс — 58.33.

Відповідно до рейтингу 2022 року, найдорожче жити на Бермудах, де загальний індекс вартості життя становить 146.04. Найбюджетнішою країною, своєю чергою, є Пакистан з загальним індексом 19.92.

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