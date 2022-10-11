Індекс S&P 500 може впасти ще на 20% — глава JPMorgan Вчора 18:25 — Фондовий ринок

Індекс S&P 500 може впасти ще на 20% — глава JPMorgan

Фінансові ринки будуть зберігати волатильність в найближчому майбутньому, при цьому американський фондовий індекс S&P 500 може впасти ще на 20% на тлі продовження посилення монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон.

Даймон не зміг сказати, коли, на його думку, падіння ринку досягне межі, проте зазначив, що настільки суттєвий обвал індексу S&P 500 легко можна собі уявити.

«Все дійсно залежить від того, чи буде посадка м’якою чи жорсткою, і, оскільки я не знаю відповіді, складно сказати», — зазначив Даймон в інтерв’ю CNBC.

«Наступне падіння на 20% може бути набагато болючішим, ніж перше. Підвищення ставок ще на 100 базисних пунктів буде болючішим, ніж на перші 100 базисних пунктів, тому що люди до цього не звикли», — сказав він.

За словами глави JPMorgan, Європа вже перебуває в стані рецесії, і аналогічна ситуація в економіці США настане протягом «6-9 місяців», при цьому економічний спад може змінюватись від «дуже помірного до досить жорсткого».

Зрештою, все залежатиме від наслідків війни в Україні, додав він.

Кажучи про ситуацію в економіці та на ринках, Даймон зазначив, що інвестори та компанії мають бути готові до найгіршого сценарію. За його словами, компанії мають негайно розпочати зміцнювати баланс.

«Якщо вам потрібні кошти, залучайте їх», — сказав він.

Крім того, Даймон попередив про виникнення вразливостей на кредитних ринках та про можливість початку масштабної паніки.

«Якщо скласти перелік усіх кредитних криз... Не можна передбачити, звідки вони беруться, але, я думаю, можна передбачити, що цього разу це станеться», — сказав він.

Глава ФРС Джером Пауелл після вересневого засідання регулятора визнав, що шанси на «м’яку посадку» (уповільнення економіки настільки, щоб послабити інфляцію, але не викликати рецесії) зменшуватимуться при збереженні агресивної грошово-кредитної політики.

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fixygen За матеріалами:

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