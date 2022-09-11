Індекс продовольчих цін у світі знижується п’ятий місяць поспіль – ФАО — Finance.ua

Індекс продовольчих цін у світі знижується п’ятий місяць поспіль – ФАО
Світові ціни на продовольство продовжують знижуватись п’ятий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні 2022 року.
Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Зниження продовольчих цін у світі є позитивною тенденцією, та все ж серпневі показники на — 7,9% вище, ніж роком раніше.
Індекс цін на рослинні олії знизився на 3,3% проти попереднього місяця. Індекс цін на зернові на 1,4% зменшився у порівнянні з липнем, але зріс на 11,4% від значення серпня 2021 року.
Індекс цін на м’ясо в серпні на 1,5% нижче, ніж у липні, що також стало другим поспіль місячним зниженням з рекордно високого рівня, досягнутого в червні 2022 року, але залишився на 8,2% вище свого відповідного значення рік тому.
Попри зниження індексу цін другий місяць поспіль на молочні продукти, він все одна на 23,5% вищий, ніж рік тому.
У серпні світові ціни на пшеницю впали на 5,1%, зафіксувавши зниження третій місяць. Це зумовлено поліпшенням перспектив виробництва, особливо в Канаді та США і рф, а також відновленням експорту з портів Чорного моря з України вперше за більш ніж п’ять місяців.
Проте світові ціни на пшеницю залишилися на 10,6% вище своїх значень у серпні минулого року.
Стрімке зростання базового індикатора світових цін на продовольство відбулося у березні, досягнувши історичного максимуму — 12,6%. Індекс цін на продовольство ФАО склав 159,3 пункту, що на 33,6% вище, ніж у березні 2021 року.
У ФАО прогнозують, що світове вирощування зернової продукції знизиться на 39,7 млн тонн.
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