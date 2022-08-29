Імпорт вугілля в Україну знизився в 2,7 раза – Держмитслужба — Finance.ua
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Імпорт вугілля в Україну знизився в 2,7 раза – Держмитслужба

Казна та Політика
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Імпорт вугілля в Україну знизився в 2,7 раза – Держмитслужба
Імпорт вугілля в Україну знизився в 2,7 раза – Держмитслужба
Протягом січня-липня Україна знизила імпорт камʼяного вугілля та антрациту у 2,7 раза та на 7,37 млн тонн до 4,31 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Держмитслужби.
Вугілля імпортували на 1,27 млрд дол., що на 11,5% менше, ніж у січні-липні 2021 р. (1,16 млрд дол.).
Зокрема, з рф надійшло вугілля на 420,5 млн дол. (40,92% імпорту), зі США — на 277,9 млн дол. (27,05%), Австралії — на 100,2 млн дол. (9,76%). Сума на імпорт з інших країн становила 228,67 млн дол. (22,26%).
Експорт Україною вугілля за сім місяців 2022 року становив 450,6 тис. тонн на 145,9 млн дол.
Зокрема до Словаччини — на 93,3 млн дол., Польщі — на 34,08 млн дол., Угорщини — на 15,9 млн дол., інших країн — на 2,56 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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