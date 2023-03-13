Імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9% — Finance.ua
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Імпорт російської нафти до Німеччини впав на 99,9%

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Після того як другий етап нафтового ембарго ЄС набув чинності, до Німеччини майже не імпортується російська нафта.
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на дані Федерального статистичного відомства.
Так, у січні 2023 року до Німеччини надійшло лише 3500 тонн російської нафти. У січні 2022 року — за місяць до нападу росії на Україну — обсяг імпорту все ще становив 2,8 мільйона тонн.
«Як наслідок, імпорт нафти з Росії практично зупинився», — повідомляє статистичне відомство.
«Арифметично він впав на 99,9 відсотка», — додали у відомстві.
Частка росії в загальному обсязі імпорту нафти в Німеччину впала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% в даний час.
Нагадаємо, у січні німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.
Лінднер зазначив, що Німеччина повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення росії в Україну минулого року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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