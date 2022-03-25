Імпорт алкоголю в рф через девальвацію рубля скоротиться на 40% — Finance.ua
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Імпорт алкоголю в рф через девальвацію рубля скоротиться на 40%

Вчора 07:20Світ
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Імпорт алкоголю в рф через девальвацію рубля скоротиться на 40%Імпорт алкоголю в рф через девальвацію рубля скоротиться на 40%
Девальвація рубля та логістичні проблеми можуьб призвести до падіння імпорту алкоголю в рф на 20-40% у річному вимірі.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.
Зокрема, таку оцінку наводить директор із розвитку алкогольної компанії Ladoga Дмитро Ісаченков. За його словами, це можна порівняти з наслідками 2014 року.
Складнощі з імпортом алкогольних напоїв у рф почалися ще до вторгнення рф в Україну, коли на початку 2022 року через накопичення вантажів на латвійсько-російському кордоні зросли терміни доставки та тарифи.
«Наприкінці лютого — на початку березня після падіння курсу рубля імпортери призупиняли продажі на кілька днів. Внаслідок цього ціни на імпортний алкоголь у постачальників зросли в діапазоні від 15% до 100%», — йдеться у повідомленні
Водночас низка глобальних компаній, включаючи Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) та Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), призупинили постачання до рф.
А США в рамках санкцій проти рф ввели заборону на постачання алкоголю в рф, а влада ЄС заборонила постачання спиртного дорожче €300 за одиницю товару.
Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін заявив, що імпорт закономірно знизився через відмову низки виробників із Франції та Італії постачати продукцію, складнощі з логістикою та платежами.
Компанія шукає нових виробників із Чилі, Аргентини, ПАР, Вірменії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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