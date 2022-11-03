ІМК збільшив площу під озиму пшеницю на 80% до 33 тис. га — Finance.ua

ІМК збільшив площу під озиму пшеницю на 80% до 33 тис. га Вчора 06:17 — Аграрний ринок

Агрохолдинг «ІМК» (Київ) збільшив площу під озиму пшеницю на 33% до 33 тис. га в 2022 році порівняно з попередніми роками.

Про це йдеться в повідомленні ІМК.

«Цьогоріч озиму пшеницю в ІМК було посіяно на площі у майже 33 тисячі гектарів — це на 80% більше за традиційну площу під озиминою в компанії в попередні роки. Війна змусила ІМК переглянути структуру посіву у 2022 році: площі під кукурудзою були зменшені на користь озимої пшениці, оскільки кукурудза вимагає більших витрат газу та електроенергії на сушіння зерна; також озимою пшеницею восени 2022 року були засіяні площі, на яких не проводилась весняна посівна кампанія, через необхідність розмінування і обстеження цих площ на наявність залишків снарядів», — йдеться в повідомленні.

Операційний директор ІМК Олександр Вержиховський зазначив, що осіння посівна кампанія цьогоріч видалась надзвичайно складною.

«Крім того, що наша компанія кардинально збільшила площі під посів пшениці, так ще й погодні умови другої половини вересня — першої половини жовтня не давали змогу здійснювати посів. Тому, незважаючи на ранній старт посіву озимини наприкінці серпня, завершувати посівну нам довелось наприкінці жовтня. Тим не менш, маємо гарні очікування, адже достатня кількість вологи в ґрунті разом із помірно теплою погодою, дають змогу сподіватись на гарний розвиток як ранніх, так і пізніх посівів озимини під урожай 2023 року», — сказаві він.

Як повідомляли Українськi Новини, у січні-червні 2022 року агрохолдинг «ІМК» зменшив прибуток у 6,8 разу, або на 66,062 млн доларів, до 11,336 млн доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Чистий дохід ІМК в 1-му півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року зменшився на 47,5%, або на 40,255 млн доларів, до 44,526 млн доларів.

У 2021 році ІМК збільшив чистий прибуток у 2,5 разу, або на 47 млн доларів, до 78,71 млн доларів порівняно з 2020 роком.

При цьому дохід за вказаний період збільшився на 12,6%, або на 20,3 млн доларів, до 181,693 млн доларів.

Також у 2021 році компанія збільшила показник EBITDA на 53,6%, або на 38,5 млн доларів, до 110,348 млн доларів порівняно з 2020 роком.

Компанія була створена у 2007 році колишнім власником корпорації «Клуб Сиру» Олександром Петровим.

ІМК обробляє 123 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, вирощуючи кукурудзу, пшеницю, соняшник, сою, а також займається виробництвом молока.

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